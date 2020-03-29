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فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين
http://almnatiq.net/?p=848070
المناطق - وكالات

توقع العضو في فريق البيت الأبيض لمحافكة فيروس كورونا أنطوني فاوتشي، أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين مئة، ومئتي ألف مواطن أمريكي، وإصابة الملايين في بلد يشهد تفشيا متسارعا للمرض.

وفي حديث لقناة “سي إن إن” قال فاوتشي، وهو رئيس المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إنه من الصعب للغاية في الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع على خلفية تفشي كورونا، لكنه أكد أن الفيروس سيطال “الملايين”.

كما توقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن تبرز الحاجة لهذه الأجهزة في مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن ولاية لويزيانا، في غضون أسبوع.

واستبعد فاوتشي سيناريو يرجح أن يقتل الفيروس مليون أو أكثر من الأمريكيين قائلا إن ذلك “غير محتمل إلى حد بعيد”.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 125 ألف إصابة بالفيروس، وتجاوز عدد المتوفين به ألفي شخص.

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