ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء

المناطق - الرياض

أثارت تغريدة خاطئة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، موجة من السخرية من قبل عدد من المغردين على تويتر.

وطالب الرئيس الأمريكي في تغريدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلا من أن يذكر الهيئة في تغريدته، “منشن” حساب شاب سعودي من مشاهير السوشال ميديا؛ وذلك لظنه أنه حساب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال أحد المغردين السعوديين: “الرئيس الأمريكي ترامب كتب تغريدة يطلب من (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) التحرك بسرعة في أعمالهم، وذلك في تغريدة كتبها قبل قليل، لكن بدلاً من وضع حساب (إدارة الغذاء والدواء) قام بالخطأ بوضع حساب (أبو الفدا) السعودي المشهور في السناب”.

وحدث الخطأ حين أراد توصية هيئة الغذاء والدواء لديهم بالاستفادة من تقنية طورها معهد البحوثBattelle، يمكنها تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، وأوصى في تغريدته حاكم أوهايو بالاستفادة من هذه التقنية، والهيئة بالتحرك بسرعة.

الخطأ الذي وقع فيه ترامب لم يتركه رواد “تويتر”؛ إذ تناولوه بتندر وفكاهة نالت أيضًا الشاب السعودي وسجلوا “هاشتاق” في تويتر تحت اسمه، كما انهالوا على حساب الرئيس الأمريكي بالنكات الضاحكة.