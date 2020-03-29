احدث الأخبار

ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء
أبرز المواد
 فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين
أبرز المواد
 تعرف على الدول الخالية من وباء كورونا
أبرز المواد
 تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمير منطقة القصيم يكرم المواطنة مريم المطيري نظير مساهمتها الوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
منطقة القصيم
 “الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه
محليات
 تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة
منطقة تبوك
 إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”
منطقة تبوك
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)
منطقة عسير
 محافظ المجاردة في جولة ميدانية في الأحياء السكنية ومراكز المحافظة لمتابعة الإجراءات الإحترازية
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة
أبرز المواد
ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء

ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء

أبرز المواد
فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين

فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين

أبرز المواد
تعرف على الدول الخالية من وباء كورونا

تعرف على الدول الخالية من وباء كورونا

أبرز المواد
تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير

تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير

منطقة عسير

ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء

ترامب يثير موجة سخرية بعدما أشار لحساب شاب سعودي بدلاً من هيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=848073
المناطق - الرياض

أثارت تغريدة خاطئة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، موجة من السخرية من قبل عدد من المغردين على تويتر.

وطالب الرئيس الأمريكي في تغريدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلا من أن يذكر الهيئة في تغريدته، “منشن” حساب شاب سعودي من مشاهير السوشال ميديا؛ وذلك لظنه أنه حساب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال أحد المغردين السعوديين: “الرئيس الأمريكي ترامب كتب تغريدة يطلب من (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) التحرك بسرعة في أعمالهم، وذلك في تغريدة كتبها قبل قليل، لكن بدلاً من وضع حساب (إدارة الغذاء والدواء) قام بالخطأ بوضع حساب (أبو الفدا) السعودي المشهور في السناب”.

وحدث الخطأ حين أراد توصية هيئة الغذاء والدواء لديهم بالاستفادة من تقنية طورها معهد البحوثBattelle، يمكنها تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، وأوصى في تغريدته حاكم أوهايو بالاستفادة من هذه التقنية، والهيئة بالتحرك بسرعة.

الخطأ الذي وقع فيه ترامب لم يتركه رواد “تويتر”؛ إذ تناولوه بتندر وفكاهة نالت أيضًا الشاب السعودي وسجلوا “هاشتاق” في تويتر تحت اسمه، كما انهالوا على حساب الرئيس الأمريكي بالنكات الضاحكة.

روابط ذات صلة

فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين

فريق ترامب لمكافحة كورونا: الفيروس قد يقتل 200 ألف أمريكي ويطال الملايين
تعرف على الدول الخالية من وباء كورونا

تعرف على الدول الخالية من وباء كورونا
الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*