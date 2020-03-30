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باكستان: غالبية المصابين بكورونا عائدون من إيران

باكستان: غالبية المصابين بكورونا عائدون من إيران
http://almnatiq.net/?p=848080
المناطق - وكالات

قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا:”إن غالبية المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين عادوا مؤخراً من إيران”.
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن 58% من المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين زاروا إيران، ويبلغ عددهم 857 حالة، من إجمالي عدد المصابين في جميع أنحاء باكستان البالغ 1527 حالة.
وأضاف أن 191 من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا هم من الذين عادوا من مختلف الدول الأخرى، ويشكلون ما نسبته 13% من إجمالي المصابين، بينما يشكل باقي المصابين نسبة 29% وهم من الذين تلقوا العدوى محلياً.
وقال: إن نسبة المصابين في باكستان ما زالت منخفضة مقارنة بباقي الدول، ولكن يجب على السكان التعاون مع السلطات الحكومية للقضاء على انتشار فيروس كورونا من خلال ممارسة الخطوات الوقائية بما في ذلك تقليص التواصل الاجتماعي والحد من الخروج من المنازل وتجنب مصافحة اليدين وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية عدة مرات في اليوم.

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