وزارة الدفاع اليمنية تدرس آليات لاستقبال رجال القبائل المساندين لقواتها

المناطق - وكالات

أشادت وزارة الدفاع اليمنية بالاستجابة الكبيرة التي أبدتها القبائل من مختلف محافظات البلاد مع دعوتها للتعبئة العامة.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي:” إن هذه الاستجابة تعكس إيمان القبائل العميق بهويتهم اليمنية والعربية وتمسكهم بنظامهم الجمهوري والشرعية الدستورية”.

وأضاف الوزير المقدشي خلال اجتماع موسع لهيئة الإسناد الشعبي للجيش في بلاده :إن هذا التجاوب والاحتشاد الشعبي لإسناد الجيش من رجال القبائل يؤكد انكشاف حقيقة المشروع السلالي الكهنوتي لمليشيا الحوثي الانقلابية وارتهانها للمشروع الإيراني الفارسي، واستشعار اليمنيين خطر هذا المشروع على اليمن واليمنيين وعلى المنطقة برمتها”.

وتدارس الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قضايا متعلقة بمهام الهيئة في استقبال وتنظيم رجال القبائل لإسناد الجيش في معركة استعادة الدولة والهوية اليمنية.

وقال وزير الدفاع اليمني: إن مليشيا الحوثي ” تدرك تماما أنه لا قبول ولا حاضنة شعبية لها وأنها إلى زوال”.

وأضاف ” لذلك المليشيا تقوم بتجريف أبناء القبائل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بالترغيب والترهيب والزج بهم إلى محارق الموت للدفاع عن مشروعها السلالي الطائفي وإضعاف وتعميق جراحها وتصعيد ممارساتها الإذلالية للقبائل من أجل إخضاعها وقبولها بالمشروع الفارسي باليمن”.