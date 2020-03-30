أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.
وأعربت الخارجية المصرية – في بيان اليوم – عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة على تضامُن مصر ودعمها المملكة في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان
أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.
التعليقات (٠) اضف تعليق