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مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان

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مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان
http://almnatiq.net/?p=848084
المناطق - الرياض

أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.
وأعربت الخارجية المصرية – في بيان اليوم – عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة على تضامُن مصر ودعمها المملكة في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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