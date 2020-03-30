مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان

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أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجيزان، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.

وأعربت الخارجية المصرية – في بيان اليوم – عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة على تضامُن مصر ودعمها المملكة في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.