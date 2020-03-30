مواطنو ومقيمو مدينة عرعر يلتزمون بأمر منع التجول

مواطنو ومقيمو مدينة عرعر يلتزمون بأمر منع التجول

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مواطنو ومقيمو مدينة عرعر يلتزمون بأمر منع التجول

مواطنو ومقيمو مدينة عرعر يلتزمون بأمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=848105
المناطق_واس

شهدت مدينة عرعر خلو الشوارع من المارة والمركبات، ما يعكس مدى التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وحضر منسوبو الجهات العسكرية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول.

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