احدث الأخبار

“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد
أبرز المواد
 رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا
أبرز المواد
 تحذير من العنف الأسري في “زمن كورونا”
أبرز المواد
 السجون الأمريكية.. “قنبلة كورونا الموقوتة” القابلة للانفجار
أبرز المواد
 بـ”رسالة حزينة”.. أتلتيكو مدريد يعلن وفاة مهاجمه الشاب
أبرز المواد
 الإمارات.. إنشاء مراكز فحص من المركبة على مستوى الدولة
أبرز المواد
 ترامب يباغت هاري وميغان.. “عليهما أن يدفعا مقابل الحماية”
أبرز المواد
 شيخ الأزهر: الجميع يتحمل المسؤولية في مكافحة كورونا.. والالتزام بالتعاليم واجب شرعي
أبرز المواد
 مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين على الرياض وجازان
أبرز المواد
 تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في الأردن
أبرز المواد
 وزارة الدفاع اليمنية تدرس آليات لاستقبال رجال القبائل المساندين لقواتها
أبرز المواد
 انتحار وزير محلي في ألمانيا.. هل يئس من كورونا؟
أبرز المواد
“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد

“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد

أبرز المواد
رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا

رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا

أبرز المواد
تحذير من العنف الأسري في “زمن كورونا”

تحذير من العنف الأسري في “زمن كورونا”

أبرز المواد
السجون الأمريكية.. “قنبلة كورونا الموقوتة” القابلة للانفجار

السجون الأمريكية.. “قنبلة كورونا الموقوتة” القابلة للانفجار

أبرز المواد

بـ”رسالة حزينة”.. أتلتيكو مدريد يعلن وفاة مهاجمه الشاب

بـ”رسالة حزينة”.. أتلتيكو مدريد يعلن وفاة مهاجمه الشاب
http://almnatiq.net/?p=848107
المناطق - وكالات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء السبت، عن وفاة مهاجم فريق الشباب سي، كريستيان مينتشولا، (14 عاما) وأكدت مصادر من داخل النادي أن وفاة اللاعب ليست بسبب فيروس كورونا.

وانضم اللاعب إلى صفوف النادي في عام 2013 ليقضي 6 مواسم رفقته، وبعد فاجعة اليوم بعث رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، رسالة دعم لعائلة اللاعب ورثى واقعة وفاته.

وجاء في بيان سيريزو: “لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف لخسارته بشدة، سيظل أتلتيكو مدريد وجميع عائلة النادي بجانب أسرة وأصدقاء كريستيان في لحظات الألم هذه”.

من جانب آخر نشر ميجيل أنخيل جيل عبر الموقع الرسمي للنادي بيانًا قال فيه: “الشعور بالعجز الناتج عن مواقف مثل هذه أمر مروع، توفي في الأيام الأخيرة أناس مقربون مني كثيرًا، بعضهم بسبب فيروس كورونا والبعض الآخر بسبب أمراض أخرى، الشعور بعدم القدرة على توديعهم كما يستحقون، وكذلك كما في حالة كريستيان، والشعور بالظلم الشديد يمزق القلب”.

وتابع: “كان كريستيان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط، أرسل تعازيّ الحارة لأسرته ولجميع من ينتمون لعائلة أتلتيكو مدريد الذين يعانون من مواقف مماثلة، من اليوم سيُنكس علمنا حزنًا على وفاة كريستيان وجميع المنتمين إلى أتلتيكو مدريد الذين ماتوا في الأسابيع الأخيرة”.

من جانبه، بعث قائد أتلتيكو مدريد، كوكي، رسالة حزن ورثاء بسبب وفاة اللاعب الشاب، وجاء في تدوينته: “حالة من الحزن والألم بسبب وداع كريستيان مينتشولا، الحياة ظالمة للغاية، فخور بارتدائك هذا القميص، تعازي الحارة لزملائه وأسرته وأصدقائه، ارقد في سلام”.

ولم يدع ريال مدريد أن يمر هذا الأمر دون توديع اللاعب اليافع وتقديم التعازي لأسرته، وجاء في بيان ريال مدريد: “يشعر ريال مدريد بالأسف الشديد لوفاة لاعب أتلتيكو مدريد الشاب كريستيان مينتشولا، يود نادينا تقديم التعازي إلى ناديه وعائلته وأصدقائه وجميع مشجعي أتلتيكو مدريد”.

روابط ذات صلة

“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد

“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد
رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا

رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا
تحذير من العنف الأسري في “زمن كورونا”

تحذير من العنف الأسري في “زمن كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*