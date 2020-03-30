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رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا

رغم وفاة نحو 11 ألف بكورونا.. أخيرا بارقة أمل في إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=848116
المناطق - وكالات

تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، الأحد، لكن لا يزال من شبه المؤكد أن تشهد البلاد تمديد الإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وذكرت هيئة الحماية المدنية أن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

والعدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة، السبت، ويبلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات يوم الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا، الأحد، إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلا أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

لكن بالرغم من آمال المسؤولين الإيطاليين في أن يستمر الاتجاه النزولي للحالات، يبدو من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريبا.

وقال وزير الشؤون الإقليمية، فرانشيسكو بوتشا، لقناة سكايتي.جي24: “حتما .. سيتم تمديد الإجراءات المقرر أن تنقضي في الثالث من أبريل”.

وأضاف أن التوقيت سيحدده رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، والحكومة بناء على بيانات القطاع الطبي والعلمي.

وتابع: “أعتقد أنه سيكون من غير الملائم وغير المسؤول الحديث عن إعادة فتح (المدارس ومواقع الإنتاج)”.

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