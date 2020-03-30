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“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد

“كورونا” يقتل حالة نادرة جدا.. وفتح تحقيق للتأكد
http://almnatiq.net/?p=848117
المناطق - وكالات

توفي رضيع أميركي من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية إلينوي، السبت.

وقال حاكم الولاية، جاي بي بريتزكر، في مؤتمر صحفي إن وفاة “الرضيع” مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل، الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.

وقالت رئيسة الإدارة نغوزي إيزيكي في بيان إنه “لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19”.

وأضافت أن “تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة”.

وقال بريتزكر، الذي أعرب عن صدمته من هذا النبأ “أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا ما يتعلق بهذا الطفل الصغير جدا”.

وأضاف “أنه أمر محزن بشكل خاص لعائلة هذا الطفل الصغير، وللسنوات التي سُرقت من هذا الرضيع. يجب أن نتحسر على ذلك”.

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وتوصلت دراسات متعددة إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

وتجاوز عدد الوفيّات من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين، السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها ولاية إلينوي.

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