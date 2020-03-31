احدث الأخبار

أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة
منطقة تبوك
 الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات من المعدات والمستلزمات الطبية
أبرز المواد
 الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم
أبرز المواد
 منظمة الصحة: العراق ثاني نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 بعد التعافي.. مخاوف من موجة كورونا ثانية في “مركز الوباء”
أبرز المواد
 حالة نادرة.. قط يحمل فيروس كورونا في بلجيكا يثير التساؤلات
أبرز المواد
 الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا
أبرز المواد
 أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”
أبرز المواد
 اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه
أبرز المواد
 الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي
أبرز المواد
 “برًّا بمكة”.. حملة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الصغيرة المتأثرة من منع التجول
أبرز المواد
 أول ملتقى محلي افتراضي يناقش دور منظمات القطاع غير الربحي في مواجهة كورونا
أبرز المواد
أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة

منطقة تبوك
الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات من المعدات والمستلزمات الطبية

الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات من المعدات والمستلزمات الطبية

أبرز المواد
الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم

الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم

أبرز المواد
منظمة الصحة: العراق ثاني نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب “كورونا”

منظمة الصحة: العراق ثاني نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب “كورونا”

أبرز المواد

حالة نادرة.. قط يحمل فيروس كورونا في بلجيكا يثير التساؤلات

حالة نادرة.. قط يحمل فيروس كورونا في بلجيكا يثير التساؤلات
http://almnatiq.net/?p=848137
المناطق - وكالات

ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا، أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان.

وتعتبر حالات إصابة الحيوانات المنزلية بعدوى هذا الفيروس قليلة جدا.

في هونغ كونغ، سجلت السلطات حالتين في الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين “شخصت إصابتهما بمرض كوفيد-19″، خلال حملة فحوصات شملت 17 كلبا و8 هررة، تعيش مع أشخاص يحملون الفيروس.

وفي بلجيكا، كشف باحثون في كلية الطب البيطري في لييج هذه الإصابة “المثبتة” لهر، على ما ذكرت السلطات الصحية خلال مؤتمرها الصحي اليومي.

وأوضح الطبيب إيمانويل أندريه، الناطق باسم السلطات بشأن هذه الجائحة، أنها “حالة معزولة قد تسجل بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب”.

وشدد الطبيب على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان “لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا”، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.

وقالت الوكالة الفدرالية البلجيكية للسلسة الغذائية في بيان، إن “الكلبين في هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي عوارض”، في حين أن الهر في بلجيكا “عانى صعوبات في التنفس”.

وأكدت هذه الهيئة العامة أيضا: “حتى الآن ما من مؤشر إلى أن الحيوان المنزلي قادر على نقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى”.

روابط ذات صلة

الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات من المعدات والمستلزمات الطبية

الصحة اليمنية ترفد مراكز عزل كورونا بالمحافظات من المعدات والمستلزمات الطبية
الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم

الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم
منظمة الصحة: العراق ثاني نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب “كورونا”

منظمة الصحة: العراق ثاني نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*