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وزير البلديات المكلف يقر عدداً من الإجراءات المهمة لمكافحة «كورونا»

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وزير البلديات المكلف يقر عدداً من الإجراءات المهمة لمكافحة «كورونا»

وزير البلديات المكلف يقر عدداً من الإجراءات المهمة لمكافحة «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=848158
المناطق_الرياض

أقر وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عدداً من الإجراءات المهمة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقرار جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، في قطاع البلديات.

وأشرف الوزير الحقيل على تنفيذ تلك القرارات التي شملت استمرار الأعمال الرقابية والنظافة والإصلاح البيئي خلال فترة منع التجوال في كافة الأمانات، وتنفيذ ما يزيد على 52282 جولة رقابية في مختلف الأمانات، و69969 جولة إصحاح بيئي وتطهير للحدائق والمتنزهات والشوارع والأماكن العامة- وفقاً لـ” عكاظ-.

كما أشرف على تجهيز نحو 15000 آلية لمباشرة أعمال النظافة في جميع الأمانات، كما تم الدفع بـ(22000) آلية مختصة الإصحاح البيئي والتطهير والمكافحة، وتطهير نحو (45000) موقع ما بين حدائق وشوارع ومتنزهات وأماكن عامة وواجهات بحرية، في حين بلغ عدد البلاغات عبر تطبيق 940 نحو (28000) بلاغ.

وأصدر الوزير الحقيل قراره بتأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة، إضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات الرقمية عبر بوابة «بلدي» على مدار 24 ساعة، وتنفيذ الحملات التوعوية والرقابية المكثفة على جميع الأنشطة التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون البلدية، إلى جانب توزيع المعقمات مجانا، وتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية.

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