أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً

أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً

أبرز المواد
الولايات المتحدة تستعد للأسوأ وإسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا

الولايات المتحدة تستعد للأسوأ وإسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا

أبرز المواد
الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد

الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً

أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
http://almnatiq.net/?p=848168
المناطق_الرياض

انهارت أسعار النفط الاثنين في الأسواق الآسيوية عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5,3% ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6,5% إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف نيسان/ابريل.

ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين “مئة ألف إلى مئتي ألف شخص” في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس.

كذلك يخوض المنتجون الرئيسيون للنفط مثل السعودية وروسيا حرب أسعار أدت إلى ارتفاع في الاحتياطي وبالتالي انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.

لكن اعتبر الخبير في مؤسسة “أكسي كور” للخدمات المالية ستيفن إينيس أن أسعار النفط مهددة بمزيد من الانخفاض مع امتلاء سعة التخزين بشكل كامل وتأخر الدول المعنية بإيجاد حلول.

وأضاف “كلما تأخر ردها، زاد خطر انخفاض جديد في الأسعار”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تستعد للأسوأ وإسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا

الولايات المتحدة تستعد للأسوأ وإسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا
الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد

الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*