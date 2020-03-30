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متحدث صحة المدينة يوضح سبب منع الخروج والدخول لـ6 أحياء

متحدث صحة المدينة يوضح سبب منع الخروج والدخول لـ6 أحياء
http://almnatiq.net/?p=848180

أكد المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أن سبب منع الخروج والدخول على مدار اليوم لأحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) هو من باب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتوافقة مع المعايير الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال “أبو عتق” وفقاً «عكاظ» أن القرار جاء بعد تقييم الوضع الصحي داخل هذه الأحياء، والحاجة الملحة لتعليق الدخول والخروج حفاظا على صحة العامة وللحد من تفشي الفيروس، إذ يعد قرار العزل إجراء احترازيا ثبتت فاعليته في الحد من انتشار الفايروس في الدول التي قامت بتطبيقه.

وتابع أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا أسوة بالعديد من الدول المتقدمة التي علقت الدخول لعدد من المدن أو المناطق ضمن حدودها، مشدداً على أن النظام الصحي في المملكة من بين الأفضل في المنطقة، وأن خبرة المملكة في التعامل مع الحالات المماثلة ليس لها نظير بحكم تمرسها في إدارة الحشود المليونية أثناء الحج، إلا أن الإجراءات الاحتياطية ضرورية لحصر التفشي داخل مناطق العزل.

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