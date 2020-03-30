احدث الأخبار

“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!
أبرز المواد
 الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا
أبرز المواد
 الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة
أبرز المواد
 كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل
أبرز المواد
 وزير البلديات المكلف يقر عدداً من الإجراءات المهمة لمكافحة «كورونا»
أبرز المواد
 إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة
أبرز المواد
 متحدث صحة المدينة يوضح سبب منع الخروج والدخول لـ6 أحياء
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 إندونيسيا بصدد فرض الاغلاق على 30 مليون شخص للحد من كورونا
أبرز المواد
 وزير العدل يوجّه بمواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بُعد
أبرز المواد
 أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
أبرز المواد
“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!

“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!

أبرز المواد
الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

أبرز المواد
الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة

تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة

أبرز المواد

إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة

إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=848186
المناطق_وكالات

تراجع عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثاني على التوالي، الأحد؛ لكن لا يزال من شبه المؤكّد أن تشهد البلاد تمديداً لإجراءات الاحتواء الصارمة المفروضة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة ارتفع 756 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح 10779 حالة، وهو أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

والعدد الجديد أقل بفارق 133 عن عدد حالات الوفاة المسجلة يوم السبت ويبلغ 889، عندما تراجعت الأعداد من مستوى قياسي مرتفع سجلته السلطات يوم الجمعة ويبلغ 919.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا يوم الأحد إلى 97689 من 92472 حالة، مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ولكن من المرجح أن يتم تمديد القيود المفروضة على جميع الأنشطة عدا الضرورية منها، والمفترض أن تنقضي يوم الجمعة، بشكل رسمي قريباً.

روابط ذات صلة

“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!

“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!
الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا
الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*