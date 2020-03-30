“تويتر” يحذف مقطعيْ فيديو لرئيس دولة خرق إجراءات الحجر

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حذف موقع “تويتر”، تغريدتين للرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، شكك فيهما في جدوى إجراءات الحجر الصحي التي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا اليدجد، واعتبرت الشبكة الاجتماعية، أن فيهما انتهاكًا لقواعدها، وتم استبدال التغريدتين بتنويه يوضح سبب إزالتهما.

ونشر الزعيم اليميني المتطرف مقاطع فيديو تُظهره مع مؤيدين في برازيليا، في خرق لإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة الاجتماعية في بيان أنها وسعت قواعدها لإدارة المحتوى، لتطال المعلومات الصحية التي تتعارض مع معلومات المصادر الرسمية، والتي قد تعرض لخطر العدوى بكورونا.

ووفق “رويترز”؛ ففي أحد المقطعين المحذوفين، كان بولسونارو يقول لبائع في الشارع: “ما سمعته من الناس هو أنهم يريدون العمل”.

وأضاف: “ما قلته منذ البداية هو أننا سنكون حذرين، وعلى من يبلغ أكثر من 65 عامًا البقاء في المنزل”.

وقال البائع بدوره لبولسونارو: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، هناك خوف من أنك إذا لم تمُت من المرض، فستجوع”؛ ليرد عليه الرئيس “لن تموت!”.

وفي المقطع الثاني، يدعو الرئيس البرازيلي الناس “للعودة إلى الحياة الطبيعية”، مشككًا في الحجر الصحي الذي فرضه رؤساء بلديات في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال عن إجراءات العزل: “إذا استمرت على هذا النحو مع حجم البطالة الذي سنعيشه، سنواجه لاحقًا مشكلة خطيرة جدًّا ستستغرق سنوات لحلها”.

وأضاف بولسونارو للصحافيين: “لا يمكن للحياة أن تتوقف في البرازيل، وإلا سنصبح مثل فنزويلا”.

ويوم السبت الماضي، سلط وزير الصحة لويز هنريك مانديتا الضوء على أهمية العزل لمكافحة فيروس كورونا الذي أصاب 3990 شخصًا في البرازيل، وقتل 114 شخصًا؛ وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

وتابع بولسونارو: “بعض الناس يريدونني أن أصمت واتبع البروتوكولات. كم مرة لا يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع. إنها الحياة، سنموت جميعًا يومًا ما”.

ويظهر الرئيس البرازيلي في الفيديوهات المنشورة على “تويتر” محاطًا بحشود صغيرة في شوارع العاصمة.