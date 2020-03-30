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الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848198

كشفت ممرضة أمريكية عن عرض جديد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد رغم أن الأعراض الشائعة حتى الآن هي الحمى وضيق التنفس والصداع،

ووفقاً لـشبكة “سي أن أن” الأمريكية  قالت تشيلسي إيرنست،  الممرضة في دار الرعاية في مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن، مركز تفشي المرض في الولاية، إن جميع المصابين بالفيروس كان هناك احمرار يحيط بعيونهم، مؤكدة أنه أهم علامة على الإصابة.

وأضافت أن الطبيب بات يسألها قبل كل شيء عن عيون المرضى، وما إن تخبره أن شخصا عيونه حمراء، حتى يأمر بتجهيز سرير له ، مشيرة إنه شيء شاهدته في جميع المرضى، الجزء الأبيض من العين ليس أحمر، بل وكأن هناك ظلال حمراء على السطح الخارجي للعين”

وتابعت تشيلسي: “كان لدينا مرضى اقتصرت أعراض الفيروس فيهم على العيون الحمراء فقط”.

وأضاف تقرير الشبكة الأمريكية أنه حتى الآن، لم تدرج السلطات الصحية العيون الحمراء أو أي شكاوى العين على قوائم أعراض الفيروس.

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