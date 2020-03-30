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“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!

“ترامب”: موت 200 ألف أمريكي بسبب كورونا “سيناريو جيد”!
http://almnatiq.net/?p=848199
المناطق_وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن حصر عدد الوفيات من فيروس كورونا ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمر “جيد”؛ لافتاً إلى أن أكثر من مليوني شخص سيموتون؛ إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي الوباء.

وقال ترامب؛ إنه وفقا لبعض التوقعات، يمكن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.2 مليون شخص “إذا تمكنا من تقليل عدد الوفيات إلى 100-200 ألف شخص، فهذا يعني أننا قمنا بعمل جيد”.

وبحسب “سبوتنيك عربي”، قال ترامب في مؤتمر صحفي: “نعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا، ونحن ننتظر النتائج، وسيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بالفيروس”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتواصل مع دول أخرى ونحصل على مساعدة منها بشأن تجاربها في مكافحة فيروس كورونا”.

وتابع: “نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.. أرسلنا كثيراً من المعدات الطبية لعددٍ من الولايات.. نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض “كوفيد-19” الناتج عن فيروس كورونا، “وباءً عالمياً”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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