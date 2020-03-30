احدث الأخبار

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا
أبرز المواد
 الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة
أبرز المواد
 كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل
أبرز المواد
 وزير البلديات المكلف يقر عدداً من الإجراءات المهمة لمكافحة «كورونا»
أبرز المواد
 إيطاليا: تراجع عدد الوفيات وتسجيل أقل زيادة يومية في الإصابات الجديدة
أبرز المواد
 متحدث صحة المدينة يوضح سبب منع الخروج والدخول لـ6 أحياء
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 إندونيسيا بصدد فرض الاغلاق على 30 مليون شخص للحد من كورونا
أبرز المواد
 وزير العدل يوجّه بمواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بُعد
أبرز المواد
 أسعار النفط تبلغ أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تستعد للأسوأ وإسبانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية جراء كورونا
أبرز المواد
الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

أبرز المواد
الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة

تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة

أبرز المواد
كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

أبرز المواد

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا

الذهب يهبط في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا
http://almnatiq.net/?p=848202

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس
كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1612.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 0.7  بالمئة يوم الجمعة. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “كلما تفاقم الموقف كلما تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم”.

وتراجعت الأسهم الآسيوية وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق “ضخم للغاية” لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضا أن توقف تراجع الدولار والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأمريكية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2253.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5 بالمئة إلى 715.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2 بالمئة إلى 13.86 دولار.

روابط ذات صلة

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

الكشف عن علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا
تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة

تعليم نجران يطلق حزمة من برامج التدريب عن بعد لمعلمي المنطقة
كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

كورونا يقضي على أول طبيب بمصر.. كان يعمل بأحد مستشفيات العزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*