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هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”

هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”

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هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”

هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”
http://almnatiq.net/?p=848216
المناطق_الرياض
  تجاوزت قيمة المشاريع التي طرحت للتنافس عليها من قبل المنشآت في منصة “فرصة” – إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار-  منذ تدشين المنصة في أغسطس 2016 وحتى الآن 526 مليون ريال.

ووفقا لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة “فرصة” ارتفع إلى 9210 منشأة.

وتعد “فرصة” خدمة إلكترونية توفر لمنشآت الأعمال إمكانية التنافس على أوامر الشراء المباشرة التي تطرحها الشركات الحكومية والجهات الكبرى في القطاع الخاص.

وتمثل منصة “فرصة” حلقة وصل بين المشتري والمورد؛ حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونياً، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض أسعار بناءً على المجال.

ودعا “هدف”، أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونياً في منصة “فرصة”  https://forsah.sa.

ويوفر برنامج “تسعة أعشار” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مجموعة من المنصات الإلكترونية التالية: فرصة، وتجارX جاهز، وزاد، وبحر، وكَنَف، وصنع في السعودية، وأطوار، وأكشاك تجار؛ بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

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