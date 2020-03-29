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أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية

أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية

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أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية

أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=848221
المناطق / بريدة
أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال تطهير وغسيل أكثر من (١٢) ألف موقع على مستوى منطقة القصيم ضمن حملة مكثفة تنفذها خلال فترة منع التجول تشمل أعمال تطهير المواقع العامة وأرصفة المشاة والطرق الرئيسية وتكثف العمل في المواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا ، كما تشمل الأعمال غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة لذلك حيث أنهت الأمانة أعمال غسيل وتطهير أكثر من (٣٠) ألف حاوية نفايات وآليات النظافة ، بالإضافة إلى رفع (١٨) الف طن من النفايات المنزلية ضمن الأعمال المكثفة لرفع النفايات للمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية.


وفي جانب أعمال الرقابة الصحية ، تواصل أمانة منطقة القصيم عبر فرق ميدانية أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا ، حيث نفذت ما يزيد على (١٨) ألف جولة رقابية ، وتتضمن الأعمال متابعة إغلاق المنشآت المقرر إغلاقها منها (١٣٩٧) صالون حلاقة و(٢٠٠) مشغل نسائي و(٣٦) مول ومركز تجاري وغيرها. وقد اتخذت الأمانة حزمة من التدابير الوقائية داخل المحلات التجارية منها وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم ، وإلزام ملاك المحلات بتنفيذ أعمال التعقيم لعربات التسوق وتوفير مواد التعقيب للمتسوقين .

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال مستمرة في هذا الاتجاه بشكل دوري ومكثف وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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