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أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم

أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم
http://almnatiq.net/?p=848233
المناطق - وكالات

سجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية اليوم عند الساعة 8,00 ت غ.
وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لاسيما في الولايات المتحدة ( 143025 إصابة و2514 وفاة )، وإيطاليا ( 97689 إصابة و10779 وفاة )، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات ).
ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.

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