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الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

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الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=848238

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة تصل إلى 50% لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجول، ولا يعرض سلامة العاملين في القطاع الكهربائي لأي مخاطر.

وتابع أمير منطقة عسير عرضًا من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي عن خطة للطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبيناً القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقق إنجاز غير منقطع، بطاقة 45% من قدراتها البشرية في الميدان و 10% في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم.

وأوضح السلولي وفريق عمله أن الشركة السعودية للكهرباء تضع الأّهمية القصوى لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكدا وضع خطة صحية لمن يشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا من العاملين، عبر تخصيص محاجر صحية خاصة لمدة 14 يومًا وفق الإجراءات الاحترازية .

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