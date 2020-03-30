في اتصال مع إدارة غرفة أزمة كورونا بعسير وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

المناطق - عسير

أجرى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورنا بالمنطقة، اتصالا مرئيًا مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًا، وأن الوزراة قدمت كافة التسهيلات والدعم للمصانع مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة و النقل إضافة للأمن العام، بما يضمن إنسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد معالي وزير التجارة بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

و عقب الاجتماع أكد وكيل الوزارة بان معالي وزير التجارة قد وجه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة ادارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.