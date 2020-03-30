احدث الأخبار

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا
أبرز المواد
 قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية
أبرز المواد
 أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم
أبرز المواد
 الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بكورونا
أبرز المواد
 المرصد السوري: أزمة كورونا فاقمت معاناة السوريين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع منظمة الصحة لدعمها في مكافحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية
منطقة القصيم
 هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”
أبرز المواد
 مصادر إيرانية تؤكد ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من “13” ألف في “232” مدينة
أبرز المواد
 إصابة مستشارة لنتنياهو بكورونا ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعرف بعد
أبرز المواد
 “البنتاجون” الأمريكي يخطط للتصعيد ضد إيران في العراق
أبرز المواد
وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

أبرز المواد
قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية

قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية

أبرز المواد
أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم

أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم

أبرز المواد

في اتصال مع إدارة غرفة أزمة كورونا بعسير

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=848239
المناطق - عسير

أجرى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورنا بالمنطقة، اتصالا مرئيًا مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًا، وأن الوزراة قدمت كافة التسهيلات والدعم للمصانع مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة و النقل إضافة للأمن العام، بما يضمن إنسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد معالي وزير التجارة بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

و عقب الاجتماع أكد وكيل الوزارة بان معالي وزير التجارة قد وجه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة ادارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا

الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا
قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية

قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية
أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم

أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*