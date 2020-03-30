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طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب

طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب
http://almnatiq.net/?p=848242
المناطق - الرياض

نشر الصحافي الإسرائيلي في موقع (ynet) الإخباري الإسرائيلي اتاي بلومنتال عبر حسابه في موقع تويتر ([email protected]) مسار طائرة إسرائيلية خاصة انطلقت من قطر إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل، ملمحاً إلى احتمال استخدام هذه الطائرة في نقل ملايين الدولارات إلى إسرائيل.
وكانت مصادر كشفت عن قيام رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتصي هليڤي، بزيارة سرية للدوحة مطلع فبراير الحالي واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن الوطني.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، حينها في حديث للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، سبب الزيارة، موضحاً أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفد رئيس الموساد والوفد الموافق له إلى قطر، ليطلبا من الدوحة مواصلة دعم حركة “حماس” الفلسطينية”.
وذكر ليبرمان أن عضوي الوفد الإسرائيلي طلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس/ آذار”، مضيفا “أن القطريين كانوا يعتزمون وقف التمويل”.

 

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