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“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية

“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية

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“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية

“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية
http://almnatiq.net/?p=848250
الرياض :شاجع الدوسري :

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض عن خروج عدد من النزلاء ممن تم استضافتهم في المحاجر الصحية بالمنطقة للعائدين من الدول الموبؤة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم.
وأشارت “صحة الرياض” أنها خصصت عدد المحاجر بالعاصمة مخصصة للعائدين من الدول الموبؤة بفايروس الكورونا والمخالطين.
وبينت “صحة الرياض” أن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واخصائيين وممرضين.
مؤكدة أنه هناك كان كشف يومي كان يجرى للمقيمين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.
كما وفرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعه مع ذويهم هاتفياً بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية ويجدر بالذكر ان تم تقديم لهم هدايا بمناسبة خروجهم بالسلامه من ادارة التواصل الداخلي مرفق بها كروت تهنئه خاصه من وزارة الصحة

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