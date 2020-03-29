احدث الأخبار

مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل
منطقة الجوف
 “صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية
منطقة الرياض
 طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب
أبرز المواد
 وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا
أبرز المواد
 قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية
أبرز المواد
 أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم
أبرز المواد
 الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بكورونا
أبرز المواد
 المرصد السوري: أزمة كورونا فاقمت معاناة السوريين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع منظمة الصحة لدعمها في مكافحة كورونا
أبرز المواد
 أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية
منطقة القصيم
 هدف”: قيمة المشاريع المطروحة في منصة “فرصة” الإلكترونية  تجاوزت نصف مليار ريال خلال 44 شهراً”
أبرز المواد
مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل

مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل

منطقة الجوف
“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية

“صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية

منطقة الرياض
طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب

طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب

أبرز المواد
وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية

أبرز المواد

مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل

مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل
http://almnatiq.net/?p=848251
الجوف - المناطق

فعلت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة .
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف
وقطاعاتها للوقاية من فايروس كورونا الجديد, لتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل, وقد خصص كل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتصويله عبر شركة سما تاكسي .
وكانت صحة الجوف اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تحد مراجعة مستشفياتها من تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.
وتحث صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وتسعى جاهدة لخدمتهم من منازلهم .

روابط ذات صلة

مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل “اترك مسافة”

مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل “اترك مسافة”
أمير الجوف يستعرض جهود القطاع غير الربحي ويشيد بجهودهم

أمير الجوف يستعرض جهود القطاع غير الربحي ويشيد بجهودهم
بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف

بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*