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المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=848259
المناطق - واس

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى(10,6)عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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