احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة
أبرز المواد
 وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو
أبرز المواد
 “هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019
أبرز المواد
 مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل
منطقة الجوف
 “صحة الرياض” تعلن خروج عدد من نزلاء المحاجر الصحية
منطقة الرياض
 طائرة إسرئيلية خاصة تنقل ملايين الدولارات من قطر إلى تل أبيب
أبرز المواد
 وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يوجه بتخفيض إنارة طرق عسير 50 % لتعزيز خدمات الكهرباء في خطتها لأزمة كورونا
أبرز المواد
 قوات التحالف الدولي تسلم مقرها في نينوى إلى وزارة الدفاع العراقية
أبرز المواد
 أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميا بكورونا في العالم
أبرز المواد
 الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بكورونا
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة

أبرز المواد
وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا

وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا

أبرز المواد
المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو

المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو

أبرز المواد
“هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019

“هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة
http://almnatiq.net/?p=848266
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 3.33 نقطة ليقفل عند مستوى 6373.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية، وصادرات، والعالمية، وفيبكو، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، والخبير ريت، والشرقية للتنمية، وسافكو، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.18%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسيرا، والراجحي، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا، وأسمنت أم القرى هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 82.82 نقطة ليقفل عند مستوى 5516.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 643 صفقة.

روابط ذات صلة

وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا

وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا
المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو

المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو
“هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019

“هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*