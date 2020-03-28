هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تنفذ فرضية مشتبه إصابتها بكورونا

المناطق - الباحة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مواطن عن وافد مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصل الادارة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية وتم فحص الحالة حسب البرتوكولات للحالات المعدية ونقله للمنشأة الصحية، وقد تواجد بموقع الحدث لتقييم الفرقة والخدمة المقدمة مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الأستاذ /خالد بن محمد الغامدي والمساعد للشئون الاسعافية عبد الله شرف والمدير الطبي د. محمد مرعي والقائد الميداني عبد الله صالح وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية .