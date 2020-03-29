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جامعة جازان تطلق مبادرة لدعم أبحاث كورونا

جامعة جازان تطلق مبادرة لدعم أبحاث كورونا
http://almnatiq.net/?p=848278
جازان - فضة عطيف

أطلقت جامعة جازان مبادرة لدعم إجراء الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)” بدعم من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في الوقاية من الفيروس.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد عبدالحق أن المبادرة تهدف إلى رصد وتطوير وسائل سريعة وفعالة للتشخيص والوقاية والعلاج من الفيروس، والعمل على تطوير خيارات للعلاجات واللقاحات، ودراسات سريرية عن الفيروس، وكذلك دراسة التأثيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إضافة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوائح والأوبئة وتنزيلها على جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية، إضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى.

وبين الدكتور عبدالحق أن المبادرة تتضمن خمسة محاور هي: الصحي والتكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي والمحور البيئي.

ودعت عمادة البحث العلمي الباحثين والباحثات من الجامعة لتقديم مقترحاتهم البحثية عبر إيميل العمادة  [email protected] خلال الفترة المحددة للتقديم وباستخدام نموذج “طلب دعم بحث لعضو هيئة تدريس” الخاص بالمبادرة والموجود على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي، مشيرة إلى أن فترة انتهاء التقديم يوم 12 أبريل 2020م.

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