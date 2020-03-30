أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه بسعر موحد أثناء منع التجول عبر تطبيق (واتساب)

المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبة بديوان الإمارة اليوم، خدمة طلب المياه أثناء فترة منع التجول، بسعر موحّد عبر تطبيق الهواتف الذكية (واتساب)، حيث تمكّن المواطنين في المنطقة من التواصل مع مركز خدمات العملاء بإدارة المياه، وطلب الخدمة مع إرسال موقع المستفيد بالتراسل عبر التطبيق.

وأكد سموه لدى إطلاقه الخدمة، بحضور مدير عام خدمات المياه بالمنطقة، المهندس محمد حسين آل دويس، أهميتها في سد باب المغالاة،وتقديم الخدمات بسعر ثابت يبلغ ٦٠ ريالًا فقط، مع موثوقيتها أمنيًّا في سهولة تقديمها أثناء ساعات منع التجول، فضلا عن التيسير على المواطن الكريم في تقديم الخدمات له دون عناء أو مشقة.

وكتب سموه في رسالته لمركز عمليات الشركة بالمنطقة “بسم الله.. وعلى بركة الله.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد”.

وعلى الصعيد ذاته، ثمّن سموه عبر الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه، المهندس محمد بن أحمد موكلي، الجهود التي تبذلها الشركة لضمان استمرار إمدادات المياه للمنطقة دون تأثر بالظروف والتبعات التي خلفها فيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)،تمشيًّا بالتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي تشدد على صون أسباب العيش الكريم للمواطن والمقيم.

وأعرب المهندس موكلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته ومباركته إطلاق هذه الخدمة، مطمئنًا بتأمين حاجة المنطقة من المياه بشكلا نسيابي يفوق المعدلات الطبيعية للاحتياج، ومؤكدًا مواصلة الشركة للعمل في تطوير خدماتها وبذل قصارى الجهود في سبيل راحة المواطن.

ويمكن للمواطن طلب خدمات المياه أثناء فترة منع التجول، بإرسال رسالة عبر تطبيق (واتساب) إلى الرقم 0560274886