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أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”

أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”

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أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”

أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”
http://almnatiq.net/?p=848291
المناطق - أبها

واصل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي استقبال طلبات المستفيدين و شكاويهم عن بعد و ذلك عبر الاتصال الهاتفي بالرقم  0508510060 و تطبيق الزوم الخاص بالأمانة و ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الأمانة و حرصا على تسهيل انهاء معاملات المستفيدين دون تأخير.
و أوضح الدكتور وليد الحميدي أن استقبال المستفيدين ومتابعة معاملاتهم حتى انتهائها هو تحقيق لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – بكل يسر و سهولة دون عناء.
مبينا بأن الأمانة تهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين من متابعة واستقبال طلبات المستفيدين عن بعد وتوجيهها لجهة الاختصاص والتواصل معهم وموافاتهم بالإجراءات التي تمت على طلباتهم بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ، كما تطمح الأمانة إلى الوصول إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمات للمستفيد وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة و فق الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا  مؤكدا بأن جميع الطلبات التي تم استقبالها  في محل اهتمام الأمانة و سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها و إنهاءها.
الجدير بالذكر فإن استقبال طلبات المستفيدين تكون يومي الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع .

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