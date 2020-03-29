احدث الأخبار

بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر
المنطقة الشرقية
 أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”
منطقة عسير
 أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه بسعر موحد أثناء منع التجول عبر تطبيق (واتساب)
أبرز المواد
 شرطة الجوف: ضبط وإيقاف مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بإحضار حلاق في استراحة
منطقة الجوف
 الداخلية : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة ومنع التجول فيها من ظهر اليوم الاثنين
أبرز المواد
 جامعة جازان تطلق مبادرة لدعم أبحاث كورونا
منطقة جازان
 هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تنفذ فرضية مشتبه إصابتها بكورونا
منطقة الباحة
 “التجارة” بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة الرياض تضبط عمالة مخالفة زورت صلاحية ألفي دجاجة فاسدة لتصريفها وبيعها في أسواق الرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 6373.29 نقطة
أبرز المواد
 وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى (10,6) عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو
أبرز المواد
 “هدف” يدعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019
أبرز المواد
بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر

بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر

المنطقة الشرقية
أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”

أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”

منطقة عسير
أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه بسعر موحد أثناء منع التجول عبر تطبيق (واتساب)

أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه بسعر موحد أثناء منع التجول عبر تطبيق (واتساب)

أبرز المواد
شرطة الجوف: ضبط وإيقاف مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بإحضار حلاق في استراحة

شرطة الجوف: ضبط وإيقاف مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بإحضار حلاق في استراحة

منطقة الجوف

بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر

بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر
http://almnatiq.net/?p=848294
المناطق - القطيف

أتلفت بلدية محافظة القطيف يوم أمس ١٧٨٨ كغرام دجاج مجهول المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية في مختلف مناطق محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه من خلال الجولات التفتيشية لاحظ المراقبون بعض علامات التلف على بعض الدواجن، كما وجدوا بعضها مجهول المصدر، بالإضافة الى تبديل تاريخ الانتهاء مما أدى الى اتلافها.

وأبان الحسيني أن مراقبو البلدية قاموا بالحملات للكشف على المواد الغذائية واللحوم بجميع اصنافها ومنتجاتها.

وأضاف: تقوم البلدية بالإتلاف الفوري لجميع الدواجن الفاسدة والمتداولة بطرق غير صحية في حال ثبوت عدم صلاحيتها، وفي حال الاشتباه ترسل عينات منها والمعروضة في المحلات بشكل دوري الى مختبر الأمانة المركزي والتأكد من صلاحيتها بعد استعراض النتائج المخبرية، وكذا التأكد من سلامة وصحة العاملين والجزارين.

وأوضح أن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للبلدية؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية والرفع من مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بمحافظة القطيف، لافتا إلى أن البلدية تكثف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

 

ولفت الى أن بلدية محافظة القطيف أصدرت تعميماً لجميع البلديات والإدارات ذات العلاقة بضرورة إلزام أصحاب المطاعم والمطابخ وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم، ووضع قائمة بالأصناف المنتجة وأسعارها. وأرفق بالتعميم نموذج يبين نوع اللحوم المتداولة، «لحوم حمراء – بيضاء – أسماك» ومصدرها وبلد المنشأ «مبردة، مجمدة، محلية، طازجة».

وأشار الى أن التعميم شدد على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يلتزم بذلك، مشيرا بأن هذه الحملة التي تنفذها البلدية على مستوى المحافظة هي ضمن الحملات المجدولة في خطة إدارة صحة البيئة تهدف من أجل صحة وسلامة الجميع.

روابط ذات صلة

بلدية القطيف تلزم المخابز و الجزارة باشتراطات صحية بالمنشأة و السكن و العمالة

بلدية القطيف تلزم المخابز و الجزارة باشتراطات صحية بالمنشأة و السكن و العمالة
“استدعاء” تسهل التواصل بين “إمارةالشرقية” والمستفيدين

“استدعاء” تسهل التواصل بين “إمارةالشرقية” والمستفيدين
بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق

بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*