بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر

أتلفت بلدية محافظة القطيف يوم أمس ١٧٨٨ كغرام دجاج مجهول المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية في مختلف مناطق محافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه من خلال الجولات التفتيشية لاحظ المراقبون بعض علامات التلف على بعض الدواجن، كما وجدوا بعضها مجهول المصدر، بالإضافة الى تبديل تاريخ الانتهاء مما أدى الى اتلافها.

وأبان الحسيني أن مراقبو البلدية قاموا بالحملات للكشف على المواد الغذائية واللحوم بجميع اصنافها ومنتجاتها.

وأضاف: تقوم البلدية بالإتلاف الفوري لجميع الدواجن الفاسدة والمتداولة بطرق غير صحية في حال ثبوت عدم صلاحيتها، وفي حال الاشتباه ترسل عينات منها والمعروضة في المحلات بشكل دوري الى مختبر الأمانة المركزي والتأكد من صلاحيتها بعد استعراض النتائج المخبرية، وكذا التأكد من سلامة وصحة العاملين والجزارين.

وأوضح أن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للبلدية؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية والرفع من مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بمحافظة القطيف، لافتا إلى أن البلدية تكثف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

ولفت الى أن بلدية محافظة القطيف أصدرت تعميماً لجميع البلديات والإدارات ذات العلاقة بضرورة إلزام أصحاب المطاعم والمطابخ وما في حكمها بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في المطعم، ووضع قائمة بالأصناف المنتجة وأسعارها. وأرفق بالتعميم نموذج يبين نوع اللحوم المتداولة، «لحوم حمراء – بيضاء – أسماك» ومصدرها وبلد المنشأ «مبردة، مجمدة، محلية، طازجة».

وأشار الى أن التعميم شدد على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يلتزم بذلك، مشيرا بأن هذه الحملة التي تنفذها البلدية على مستوى المحافظة هي ضمن الحملات المجدولة في خطة إدارة صحة البيئة تهدف من أجل صحة وسلامة الجميع.