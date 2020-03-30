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أمانة الرياض تنشئ مركزًا مؤقتًا لبيع الخضار والفواكه شرقي حراج ابن قاسم الجديد تفاديًا للازدحام

أمانة الرياض تنشئ مركزًا مؤقتًا لبيع الخضار والفواكه شرقي حراج ابن قاسم الجديد تفاديًا للازدحام
http://almnatiq.net/?p=848302
المناطق - واس

أنشأت أمانة منطقة الرياض مركزًا إضافيًا مؤقتًا مخصصًا للباعة السعوديين لبيع الخضار والفواكه شرقيّ حراج ابن قاسم الجديد، بهدف الحد من التزاحم في الأسواق الحاليّة، وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعت أمانة الرياض المزارعين وباعة الخضار والفواكه الجائلين وأصحاب البرادات الصغيرة (باك اب، دينّا) للمواد الغذائية إلى التسجيل والحجز؛ لعرض منتوجاتهم في المركز المؤقت، مبينة أنها ستطبق توجيهات التوطين المُعلنة، وستطابق هويّة السائقين ومركباتهم؛ لضمان تخصيص ممارسة نشاط البيع للمواطنين فقط.
ويأتي إنشاء المركز المؤقت لبيع الخضار والفواكه ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتنظيم عمل الأسواق، ومنها مراقبة امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، والتوجيه بترك مسافات كافيّة بين المتسوقين، وتعقيم عربات التسوّق، وإيجاد منظمين للزبائن في المحلات ذات التردد السكاني المرتفع، تماشيًا مع الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة السكان.

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