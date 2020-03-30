أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا

المناطق - تبوك

ضخّت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها ما يفوق الـ ٣٠ ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من ٣٧٨٥ موقعاً في المنطقة خلال العشرون يوما الماضية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد “كوفيد – 19” إلى المتنزهات والميادين والأسواق والساحات العامة والمحافظة على سلامة أهالي المنطقة والمقيمين فيها.

وأكدت الأمانة انها تستخدم من أجل ذلك معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينه لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.

وأضافت أن أعمال التعقيم التي تنفذها تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن في المنطقة حيث يعمل بالميدان ٤٣٢٤ عاملاً في جميع ميادين المنطقة لتنفيذ توصيات الجهات المعنية مناشدةً المواطنين والمقيمين بالمحافظة على النظافة العامة واخراج النفايات بالتوقيت المناسب بأكياس محكمة الاغلاق ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة العمال المتواجدين في الميدان .

من جهة أخرى كشفت الأمانة عن إحصائية الجولات والحملات الرقابية وأعمال الإصحاح البيئي، والرش والتعقيم للمنشآت والشوارع وتلقي ومباشرة البلاغات

الذي قامت به فرقها الميدانية خلال الفترة من الثلث الأول لشهر رجب الماضي وحتى اليومية وبلغت في مجملها ( ١٣٩٨٧ ) جولة رقابية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة تم على إثرها إغلاق ( ١٠٦٣ ) محالاً تجاري و( ٩ ) مجمعات تجارية كبرى ضمن إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لحماية أهالي المنطقة والمقيمين فيها من عدوى فيروس كورونا الجديد .

وأوضحت الأمانة في بيان لها أن هذه الإجراءات شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والأسواق التجارية وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية حيث تم الزام جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات المستثناة من قرار الإغلاق ومن في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية وإلزام الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات والإشارات الخاصة بالتباعد المجتمعي .