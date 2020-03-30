تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”

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http://almnatiq.net/?p=848317

بالرغم ما يشهده القطاع الزراعي في المملكة من اهتمام حكومي كبير، باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية وأحد ركائز دعم “رؤية المملكة 2030″، إلا أنه يسهم حاليا في توفير 25 في المائة من جميع الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة فقط.
ويعزا ذلك إلى أن شبه الجزيرة العربية من أكثر مناطق العالم جفافا مع متوسط سنوي لسقوط الأمطار اقل من 130 مم، ولأن المملكة تعاني من ندرة الموارد المائية فإن هذا الأمر قلل من الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الزراعية.
كما أن القطاع الزراعي في المملكة يواجه العديد من التهديدات والتحديات والضغوط، بما يؤدي إلى التأثير سلباً على مستقبل الزراعة بها، ومن هذه التحديات انخفاض خصوبة التربة وازدياد نسبة التصحر بها، وانخفاض الموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى محدوديتها.
وللتغلب على هذه التحديات الصعبة يلزم تبني ممارسات زراعية جيدة كرؤية جديدة للعمل الزراعي بشكل يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي, وتفعيل دور الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد التي تساهم بعون الله على استدامة إنتاج المنتجات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
كما أن التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، وتكثيف استخدام الموارد المائية غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي المعالجة، وتوجيه النشاط الزراعي للمناطق التي تتوافر فيها موارد المياه المتجددة، سيدعم توسع القطاع الزراعي وازدهاره.
كذلك فإن الاستثمار في تقنيات الزراعة الرأسية يعتبر أحد الحلول الحديثة للتغلب على العديد من المشاكل المرتبطة بالاستدامة في الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في الزراعة والتعامل مع شح الأراضي وندرة المياه لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء مع محدودية الموارد الطبيعية المتاحة.
ويمكن تجاوز جزء كبير جداً من هذا التحديات عبر استغلال مياه الأمطار التي تهطل سنوياً علة مختلف مناطق المملكة وإنشاء خزانات تخزين كبيرة في بطون الأودية البالغ عددها “118” وادي ويبلغ مجموع اطوالها “13” ألف كيلو متر، وهذه الطريقة كفيلة بتخزين 100 مليار متر مكعب، وهي كمية كافية لزراعة الأراضي الواقعة بين هذه الأودية المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وعلى ضوء ما سبق فإن المملكة رؤية 2030 لزيادة مساهمة للقطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحويله من زراعة نمطية إلى قطاع حديث جاذب للاستثمارات تنال به لقب “سلة إذا العالم” .

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