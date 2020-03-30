احدث الأخبار

برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مبادرة “جسد واحد”
المنطقة الشرقية
 تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”
أبرز المواد
 التجارة الإلكترونية تسهم في تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول في محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا
منطقة تبوك
 أمانة الرياض تنشئ مركزًا مؤقتًا لبيع الخضار والفواكه شرقي حراج ابن قاسم الجديد تفاديًا للازدحام
منطقة الرياض
 الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر
المنطقة الشرقية
 أمين عسير يستقبل طلبات المستفيدين عبر برنامج ” الزوم”
منطقة عسير
 أمير نجران يطلق خدمة طلب المياه بسعر موحد أثناء منع التجول عبر تطبيق (واتساب)
أبرز المواد
 شرطة الجوف: ضبط وإيقاف مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بإحضار حلاق في استراحة
منطقة الجوف
 الداخلية : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة ومنع التجول فيها من ظهر اليوم الاثنين
أبرز المواد
 جامعة جازان تطلق مبادرة لدعم أبحاث كورونا
منطقة جازان
برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مبادرة “جسد واحد”

برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مبادرة “جسد واحد”

المنطقة الشرقية
تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”

تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”

أبرز المواد
التجارة الإلكترونية تسهم في تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول في محافظة القطيف

التجارة الإلكترونية تسهم في تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول في محافظة القطيف

المنطقة الشرقية
أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا

أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا

منطقة تبوك

برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مبادرة “جسد واحد”

برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مبادرة “جسد واحد”
http://almnatiq.net/?p=848320
الدمام - فهد المريخي
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أطلقت إمارة المنطقة الشرقية اليوم (الاثنين) مبادرة “جسد واحد” لدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي ، في مهمتها الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.
‎وأطلق المبادرة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي فيصل العطاوي.
وأكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، أهمية مبادرة القطاع الخاص في مساندة الجهات الحكومية في التعامل مع هذه الجائحة، وتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تؤكد دائماً على أهمية دعم المبادرات التكاملية بين مختلف الجهات، لاسيما في هذه المرحلة، متمنياً لمنسوبي المبادرة التوفيق.
‎وتهدف المبادرة إلى دعم طواقم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبما يضمن تسهل عمل المسعفين وتسرع من تجاوبهم مع حالات الاشتباه في فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بالشراكة مع غرفة الشرقية وعدد من شركات القطاع الخاص، ضمن مبادراتها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الغرفة، لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

روابط ذات صلة

التجارة الإلكترونية تسهم في تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول في محافظة القطيف

التجارة الإلكترونية تسهم في تأمين كافة احتياجات الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول في محافظة القطيف
بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر

بلدية القطيف تتلف 1700 كلجم دجاج مجهول المصدر
بلدية القطيف تلزم المخابز و الجزارة باشتراطات صحية بالمنشأة و السكن و العمالة

بلدية القطيف تلزم المخابز و الجزارة باشتراطات صحية بالمنشأة و السكن و العمالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*