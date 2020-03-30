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بعض جهود المملكة في أزمة كورونا

بعض جهود المملكة في أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=848325
أملج - فايز السميري
قال مدير مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة أملج  الشيخ عادل  عبدالعزيز المحلاوي بأن المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تبقى رائدة في كلِّ مجال ، وقائدة في كلِّ موقف ، وقدوة عند كلِّ أزمة .
وبما أنّها جزءٌ من العالَم يصيبها ما أصابهم ، فقد واجهت هذه البلاد – حرسها الله – بحنكة وإدارة عالية القدر ( أزمة كورونا ) .
يرى المواطنون ، بل والعالَمُ كله حرص القيادة – حفظها الله – على البلاد والمواطنين والوافدين والزوّار ، ويشاهدون جهوداً عظيمة واضحة بيّنه ، تدلّ على إخلاص وتفان، وترجمة صادقة لحبِّهم لأبنائهم ، وحرص على صحتهم ، وتقديم كلِّ ماينفعهم ، ودفع كلّ مايضرهم .
لقد أدارت حكومتنا – ولا زالت تُدير – هذه الأزمة بحنكة وجهد دؤوب ، وتقديم كلّ ما من شأنه حماية النّاس ، وسبقت بذلك دول كبرى ، وتبِعت نهجها دولٌ عظمى ، واتبّعت سياستها أغلب دول العالَم .
ففي مجال الاحتياطات اتّبعّت الدولة نهج الاحتياط على أعلى المستويات ، فأوقفت الدراسة ، ثم تبعها إيقاف حركة الطيران ، ثم ايقاف المناشط الرياضية تدريجياً ، ثمّ إغلاق أماكن التجمّعات العامة ، ثمّ تقليص العمل بالدوائر  الحكومية ( ومع أنّ هذا يؤثر على الاقتصاد والناتج المحلي ولكنّ سلامة الوطن والمواطن يُمثّل للقيادة – الرقم واحد – ) فجزاهم اللهُ عنّا خير الجزاء .
وفي مجال الرعاية قدّمت ولازالت هذه البلاد كل تقدّم كل رعاية ممكنة للمواطنين والمقيمين على جميع القطاعات :
ابتداءً بالعناية الصحية ، وتسخير خدماتها لهم ، وماتقدّمه الكوادر الطبية لخدمة النّاس في تفاني عجيب ، وعمل دؤوب ، وإخلاص عجيب من شباب الوطن وفتياته من الكادر الصحي ومن الإخوة العاملين معهم ، مسجلين أروع الصور للتضحية وتقديم الخدمات .
وفي المجال العلمي سخرت وزارة التعليم جميع إمكانياتها لتسيير العملية التعليمية ، وتغطية مايمكن عمله خلال فترة التوقف لإفادة أبنائها في جهود دؤوبة ، وعمل متواصل لأجل طلاب هذا الوطن العزيز .
ورئاسة الحرمين الشريفين ضربت أروع الصور في العناية بسلامة روّاد الحرمين ، وتقديم الخدمات لهم في صور يعجز الواصف عن وصفها ، وتعجز دول كثيرة مجتمعة أن تُقدّم عشر معشار ما يقدمون في سعي حثيث لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين ، وقد سبقتها خطوات جريئة وقوية في تنظيم الدخول والخروج ، وإيقاف العمرة مؤقتاً ، كل ذلك حرصاً على سلامة المسلمين .
ووزارة الشؤون الإسلامية تساهم بكوادرها كلها في حماية الوطن والمواطنين ، وتتّبع سُبل الوقاية ، فتزيد من فتح جوامع الجمعة ، وتنشر الوعي في المساجد ، وتتّخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المصلين ، في جهود دؤوبة ، وفرق تعمل ليل نهار للمساهمة في الوقاية من هذا الوباء .
وكذلك تعمل الجهات الخيرية التابعة لها في توعية النّاس ، وبثّ الطمأنينة بينهم .
ولو أردنا الاسهاب في الخدمات التي تقدمها القطاعات الأخرى لطال بنا المقام لأنّها قد سخرت إمكانياتها – بلا استثناء –
فعن أي شيء بالله عليكم يكتب الكاتب ، وبأي تعبير يُعبر عن هذه الجهود .
إنّها إدارة عظيمة ، وخدمات متكاملة ، وجهود متواصلة ، نوقن أنّه لا يكافئهم عليها إلا ربّ العالمين .
جزاك الله خيراً والدنا خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء .
جزاك الله خيراً ولي عهده الأمين وأنالك عظيم الأجر .
جزاكم الله خيراً رجال الصحة وقائدهم معالي الوزير .
جزاكم اللهُ خيراً رجال التعليم وقائدهم معالي الوزير .
جزى الله خيراً وزارة الشؤون الإسلامية وقائدَها معالي الوزير .
جزاكم الله خيراً منسوبي رئاسة الحرمين الشريفين ومن أمامكم معالي الرئيس العام .
جزى الله خيراً جميع الوزراء وكل العاملين في بلادنا على خدمة هذه البلاد .
وجزى الله خيراً كل من ساهم ويساهم في تقديم الخدمة لهذا الوطن العظيم وهذه البلاد المباركة ولمن يعيش على أرضها .

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