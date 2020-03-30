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خطط احترازية لرش وتعقيم الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي في الاحساء

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خطط احترازية لرش وتعقيم الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي في الاحساء

خطط احترازية لرش وتعقيم الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي في الاحساء
http://almnatiq.net/?p=848328
المناطق - الأحساء

امتداداً لتنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19)، تواصل الجهات المختصة أمانة الاحساء أعمالها لرش المبيدات الحشرية في الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي، وذلك باستخدام آليات الكنس الآلي، والاجهزة الخاصة بعمليات الرش “أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر” بمواد ملائمة للبيئة، بالإضافة الى تعقيم وتطهير واجهات المنازل في تلك الاحياء وخطط النظافة العامة.

وبحسب ما أوضحه المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الاعمال مستمرة لاستكمال تلك الخطط الاحترازية في كافة احياء مدن وبلدات الحاضرة التي لم تصلها خدمة الصرف الصحي.

وأضاف بووشل ..خطط الامانة  في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفايروس حمايةً وتحقيقاً لسلامة افراد المجتمع تتم بصفة مستمرة مع توسيع نطاق تنفيذها بصفة  اشمل اثناء الفترة الممتدة لمنع التجوّل  ، كما تتواصل جهود الرقابة الشاملة التي تنفذها الامانة لمنشآت الصحة العامة مع إلزام مراكز التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق وتوفير المعقمات لقاصديها والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن ، إضافةً الى ما تقوم به الامانة من خطوا احترازية لغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات في الأحياء والأسواق والطرقات وكذلك تنفيذ خطط التنظيف ” الكنس والغسل” الآلي للأرصفة والمباني .

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