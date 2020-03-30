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هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الجوف تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الجوف تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)
http://almnatiq.net/?p=848349
الجوف - محمد الحسن

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة  الجوف بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) ، و هي بادرة وقائية وتوعوية
نشأت بمبادرة و دعمو توجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.
و تهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشارالأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

ومن جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، رافعاً شكره لمعالي الرئيس العام لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.
وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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