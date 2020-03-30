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مستشفيات نجران تخدم مراجعيها عن طريق التطبيقات الذكية

مستشفيات نجران تخدم مراجعيها عن طريق التطبيقات الذكية

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مستشفيات نجران تخدم مراجعيها عن طريق التطبيقات الذكية

مستشفيات نجران تخدم مراجعيها عن طريق التطبيقات الذكية
http://almnatiq.net/?p=848366
المناطق - واس

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ، مبادرات نوعية متعددة لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفيات المنطقة عبر إتاحة إستخدام التطبيقات الإلكترونية،أمام المراحعين لتلقي الخدمات العلاجية والدوائية ،دون الحاجة لمراجعة العيادات والمراكز الطبية بالمنطقة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد،حفاظاً على سلامتهم.
وأوضحت صحة نجران أن هذه المبادرات تشمل إعادة إيصال الدواء لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى الرعاية المنزلية من خلال التنسيق عبر تطبيق الواتساب والاتصال في جميع المستشفيات،وكذلك توفير خدمة الاتصال المرئي والهاتفي بين المرضى وذويهم ،إضافة إلى تقديم مجمع “إرادة “للصحة النفسية خدمة الإستشارات النفسية عن طريق تطبيق الواتساب والاتصال الهاتفي،وتقديم مراكز العلاج الطبيعي الخطط العلاجية والتأهيلية للمرضى من خلال التواصل عبر التطبيقات الذكية.
وأضافت أنها أتاحت أيضاً خدمة إعادة إصدار التقارير الطبية والإجازات المرضية للمرضى والمراجعين بمستشفى الولادة والاطفال عن طريق الواتساب، كما أطلق مستشفى الملك خالد مبادرة لإعادة صرف الدواء للمراجعين العيادات والمراكز التخصصية من خلال رابط الكتروني وتطبيق الباركود،لافتةً أن تلك المبادرات تأتي ضمن التدابير والاجراءات الوقائية التي تتبعها صحة المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا، داعية المراجعين للاستفادة من تلك المبادرات وإعادة جدولة مواعيدهم من خلال مراكز الاتصال التابعة للمستشفيات ،والتقيد بالاجراءات الوقائية داخل المنشآت الصحية ابتداءً من نقاط الفرز البصري والمسافات المحددة في مواقع الخدمة .

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