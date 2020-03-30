نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد

المناطق - الرياض

اطلق مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً برنامجي “Class Dojo” و”Myu” كخطة بديلة وميسرة تضمن استمرار عملية التدريب عن بعد والتواصل بين منسوبات المركز وأهالي “58” طفلاً من حالات التوحد تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد .

يعتمد التطبيقان على انشاء فصول فردية لكل طفل مع الأسرة لمتابعة أهدافه والمهارات الخاصة به بشكل يومي بالإضافة إلى متابعة المهارات الإستقلالية ومدى اتقانها والملاحظات السلوكية وخطط تعديلها لتعزيز السلوك الإيجابي للحالات عبر مجموعة من الرموز والنقاط الممنوحة للطفل بناءًعلى المعايير السلوكية التي حددتها الاخصائية مسبقاً لكل حالة على حدة .

يُشار إلى ان مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد يسعى جاهداً من خلال هذه التطبيقات والبرامج الى استغلال كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحسين البرامج التربوية العلاجية المقدمة لفئة أطفال التوحد والبحث عن كل ماهو جديد لمساعدتهم على التعايش الإجتماعي والوصول بهم إلى أقصى مايمكن الوصول إليه من قدراتهم الفردية المتاحة .