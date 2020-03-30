أمانة عسير و بلدياتها تواصل أعمال تطهير وتعقيم المرافق العامة

المناطق - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد من خلال رش وتطهير المرافق العامة بالمنطقة.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الاعمال جاءت لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية .

مبينا بأن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية و تثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.

وجاءت تلك الإجراءات الوقائية السريعة وبشكل مكثف على تلك المرافق، كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة من تفشي فايروس ‫كورونا بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد الحقيل .

حيث نفذت تلك الحملة بنحو 6219 من القوى العاملة و 906 من الكوادر المتخصصة مدعمين بأكثر 984 آلية و معدة متنوعة ، بجانب استمرار الحملة التوعوية و الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر فإن أعمال الحملة قد شملت المرافق العامة و الاحياء و المحلات التجارية و الطرقات إضافة الى تطهير نحو 14,583 حاوية نفايات .