احدث الأخبار

اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي
أبرز المواد
 أمانة عسير و بلدياتها تواصل أعمال تطهير وتعقيم المرافق العامة
منطقة عسير
 نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد
منطقة الرياض
 الولايات المتحدة تسجل 143,532 حالة إصابة و2,572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ونيويورك الأعلى في الوفيات
أبرز المواد
 مستشفيات نجران تخدم مراجعيها عن طريق التطبيقات الذكية
منطقة نجران
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية.. ومتحدث الصحة يعلن تعافي 49 حالة جديدة
أبرز المواد
 التحالف: : تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية استجابة للتهديد البالستي والانتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الجوف تشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية : الانتهاء من تعقيم أكثر من 80٪؜ من مدن حاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 نائب أمير حائل يدشّن حملة “مجتمع واعي” بالمنطقة
منطقة حائل
 “338” مستفيداً من خدمة “دواؤك يوصلك ” بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 شرطة الرياض : القبض على 6 مواطنين يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول بالأفلاج
أبرز المواد
اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي

اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي

أبرز المواد
أمانة عسير و بلدياتها تواصل أعمال تطهير وتعقيم المرافق العامة

أمانة عسير و بلدياتها تواصل أعمال تطهير وتعقيم المرافق العامة

منطقة عسير
نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد

نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد

منطقة الرياض
الولايات المتحدة تسجل 143,532 حالة إصابة و2,572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ونيويورك الأعلى في الوفيات

الولايات المتحدة تسجل 143,532 حالة إصابة و2,572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ونيويورك الأعلى في الوفيات

أبرز المواد

اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي

اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تستعرض عن بُعد نتائج الخطة الاحترازية للعمل القضائي
http://almnatiq.net/?p=848380
المناطق - واس

برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 اليوم , اجتماعها السادس لهذا العام عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتناول اللقاء مناقشة الخطة المُعدّة من فريق إدارة المخاطر، وتجليات الأوضاع الحالية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الديوان في محاكمه وإداراته، وأبرز المراحل المنفذة والمنجزة من الخطط الوقائية، والتوصيات المستقبلية.
كما استعرض الاجتماع المخرجات النهائية لدراسة تعزيز الانتماء الوظيفي لمنسوبي ومنسوبات الديوان، والعائد المتحقق من تطويرها لبيئة العمل الداخلية، وتحسينها للأداء على نطاق الأعمال، ورفع كفاءة الكادر الوظيفي من خلال المبادرات التي أوصت بها الدراسة، بالإضافة إلى الآليات المقترحة للتنفيذ في هذا الجانب.
فيما تم بحث آخر التطورات والمستجدات في مشروع ترجمة أحكام ديوان المظالم، وما توصل إليه فريق العمل من إحصاء للأحكام المدرجة ضمن المشروع، ومدى ملاءمتها للنشر، والمعوقات وأهم النتائج المنجزة بالإضافة إلى مناقشة الرؤى والأفكار المطروحة حيال تطوير مشاركات الديوان في المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية، وما ستحمله في طياتها من فوائد تنعكس على الاستراتيجية المرسومة لتعزيز العلاقات التشاركية النوعية في مجال القضاء الإداري، وتعزيز الوعي لدى المستفيدين بخدمات الديوان. وتطرق الاجتماع في آخر محاوره إلى التقرير الخاص بتقدم الخطة الاستراتيجية، وما آلت إليه المبادرات والأعمال من إنجازٍ وتحقيق حسب الجدول الزمني المحدد.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل 143,532 حالة إصابة و2,572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ونيويورك الأعلى في الوفيات

الولايات المتحدة تسجل 143,532 حالة إصابة و2,572 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ونيويورك الأعلى في الوفيات
لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية.. ومتحدث الصحة يعلن تعافي 49 حالة جديدة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية.. ومتحدث الصحة يعلن تعافي 49 حالة جديدة
التحالف: : تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية استجابة للتهديد البالستي والانتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين بالمملكة

التحالف: : تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية استجابة للتهديد البالستي والانتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*