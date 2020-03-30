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شرطة عسير : القبض على مواطن يتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه

شرطة عسير : القبض على مواطن يتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه

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شرطة عسير : القبض على مواطن يتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه

شرطة عسير : القبض على مواطن يتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه
http://almnatiq.net/?p=848384
المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش ، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه ؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه .

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