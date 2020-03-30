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“نوصلها لك” .. مبادرة لتوصيل الأدوية للمستفيدين في عسير

“نوصلها لك” .. مبادرة لتوصيل الأدوية للمستفيدين في عسير

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“نوصلها لك” .. مبادرة لتوصيل الأدوية للمستفيدين في عسير

“نوصلها لك” .. مبادرة لتوصيل الأدوية للمستفيدين في عسير
http://almnatiq.net/?p=848386
المناطق - واس

وزعت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ أكثر من 700 وصفة طبية للمرضى والمراجعين للمستشفيات في كل من مدينة أبها وخميس مشيط ومحايل عسير وظهران الجنوب، وذلك ضمن أعمالها التطوعية بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، في إيصال الأدوية إلى منازل المواطنين.
وتأتي المبادرة التي انطلقت اليوم تحت شعار “نوصلها لك” وتستمر لمدة 15 يوماً، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، حيث يشارك في تنفيذها أكثر من (45) متطوعاً ومتطوعة، يعملون على إيصال الأدوية للمرضى إلى منازلهم وفق البيانات التي تقدمها مستشفيات المنطقة لهم، على أن يكون صرف الدواء وإيصاله في أوقات السماح بالتنقل.
فيما خصص فريق آخر لإيصال الأدوية أثناء منع التجول للمرضى المحتاجين ، وقد روعي في الفريق التطوعي تطبيقة لوسائل السلامة والاشتراطات الصحية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

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