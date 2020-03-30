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الراجحي ينوه بصدور أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا

الراجحي ينوه بصدور أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا

أبرز المواد

الراجحي ينوه بصدور أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا

الراجحي ينوه بصدور أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848395
المناطق - واس

نوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.
وبين معاليه أن الأمر الكريم يأتي امتدادا للمواقف الإنسانية للمملكة حكومة وشعبًا، وحرص قادة هذه البلاد على مواجهة هذه الجائحة بكل إمكانياتها ومواردها والوقوف إلى جانب المصابين بالفيروس وعلاجهم بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وشدد الراجحي على أن أمر خادم الحرمين الشريفين يؤكد صرامة وجدية حكومة المملكة في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة ، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع تفشيه وانتشاره ، داعيًا جميع من يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا لعزل أنفسهم أولًا والتوجه لأقرب منشأة صحية حكومية أو خاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وقال : إن أمر الملك الكريم يأتي ترجمة للمضامين التاريخية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل عدة أيام ، حين أكد أن صحة الإنسان وسلامته وحمايته من الأمراض والأوبئة تأتي في أولويات الحكومة ، حيث يندرج العلاج المجاني من فيروس كورونا لمن ليس لهم أهلية علاج والمخالفين لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود ومساواتهم بالمواطنين والمقيمين النظاميين في الحصول على العلاج المجاني دون مساءلة قانونية تترتب على مخالفاتهم للأنظمة ضمن مسؤوليات المملكة من الناحية الإنسانية تجاه المقيمين على أرضها، ومن مسؤولياتها المشتركة مع العالم وتحركاتهم لاحتواء الفيروس وإيقاف تفشيه.

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