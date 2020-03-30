أمير الجوف يوجِّه بإنشاء سوق خضار مؤقت للحد من التجمعات

المناطق - الجوف

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإنشاء سوق خضار مؤقت للحد من حالة التجمعات .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع تزايد عدد المتسوقين خلال فترة منع التجول والحد من انتشار الأوبئة لا قدر الله .

وتم تحديد موقع سوق الخضار المؤقت على طريق الامير عبدالاله بن عبدالعزيز ” الإقليمي ” بمدينة سكاكا ، والذي سيعمل موقع السوق المؤقت على سهولة حصول المتسوقين على إحتياجاتهم منها بكل يسر وسهولة وبأسعار مناسبة و مراقبة لا سيما أن ذلك التوجيه سيحقق انسيابية مرورية ويقضي على مشكلة التكدس في وسط المدينة ، كما ان السوق الموقت سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر البيع على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري

وأضاف الشرعان بأن أمانة الجوف بدأت بتجهيز موقع مؤقت والعمل جاري حالياً لتجهيزه بجميع الخدمات من مياه وكهرباء ودورات للمياه ومكتب لمراقبة السوق وجاري استكمال تركيب خيمة بمساحة مناسبة ومجهزة بالمكيفات والتهوية وجميع ما يلزم للمحافظة على أن تكون مهيئة لهذا الاستخدام ، ويهدف للحد من التزاحم في المواقع الحالية وتسهيلاً على السكان، وحرصاً من الأمانة على سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية .

ودعت أمانة منطقة الجوف المزارعين من ابناء الوطن وبائعي الخضار والفاكهة ، وأصحاب برادات المواد الغذائية للخضار والفواكه إلى التسجيل عبر إدارة الاسواق عبر الرقم 0548860231

وسينطلق البيع والشراء في سوق الخضار المؤقت خلال عدة أيام والمتوقع بعون الله سيكون يوم السبت المقبل سائلين الله السلامة للجميع وإن يحفظ بلادنا وقيادتنا وشعبنا بخير و بركة .