ارتفاع يومي حاد وغير مسبوق لعدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت بواقع 418 حالة، ووصلت إلى 3024 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 2606 أمس الأحد، لتصبح فرنسا بالتالي الدولة الرابعة عالميا لناحية عدد الوفيات جراء المرض بعد إيطاليا وإسبانيا والصين.

وذكر سلمون أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4376 إصابة بكورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 44550 حالة بعد أن كان على مستوى 40174 أمس الأحد.

وأفاد بأن نحو 22 ألف شخص مصاب بالفيروس يرقدون حاليا في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن 5107 منهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، حيث ارتفع هذا العدد مقارنة مع يوم أمس الأحد بواقع 475 حالة.