فرع ” التجارة ” بجازان يكثف من جولاته الرقابية بمحافظات الحد الجنوبي

المناطق - فضه عطيف

نفذت الفرق الميدانية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان ، جولات رقابية مكثفة بمحافظات الحد الجنوبي التابعة لمنطقة جازان ، من أجل مراقبة المخزون الغذائي ووفرة السلع والمنتجات والمواد الاستهلاكية .

وأوضح المدير العام للفرع عبدالله القحطاني ، أن الفرق جالت في أسواق محافظات صامطة، والطوال، والحرث وأحد المسارحة للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع وبيع اللحوم والأسماك والخضراوات والمخابز وتنظيم العمل بها.

وأشار إلى أن الفرع شارك أمانة المنطقة وبلديات الشريط الحدودي، وفرع وزارة الصحة في الجولات الميدانية على المستودعات ومنافذ البيع للتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية والتموينية ومراكز الجملة والتجزئة بالتعليمات خلال هذه الفترة والوقوف على مخزونها الغذائي ، إضافة إلى رصد أي حالة من حالات عدم توازن في منافذ البيع أو أي حالة من حالات الاحتكار أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية أو وجود أي مخالفة من مخالفات الامتناع عن البيع أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري لتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

ودعا القحطاني المواطنين والمقيمين ، إلى التقدم بالبلاغات في حال تطلب الأمر إلى وزارة التجارة عبر ” تقديم بلاغ على مخالفة تجارية” أو من خلال الاتصال على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

